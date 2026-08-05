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Tragedi KM Mutiara Sentosa II, DPR: Momentum Pembenahan Total Keselamatan Transportasi Laut

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |12:04 WIB
Tragedi KM Mutiara Sentosa II, DPR: Momentum Pembenahan Total Keselamatan Transportasi Laut
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menyampaikan duka cita atas musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal tersebut diketahui tengah berlayar dari Surabaya menuju Makassar.

Sebanyak lima orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Sementara ratusan penumpang berhasil diselamatkan melalui operasi evakuasi yang melibatkan Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai unsur terkait. 

Proses identifikasi korban dan pencocokan data manifes juga masih berlangsung untuk memastikan seluruh penumpang terdata dengan baik.

“Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kepada para korban yang selamat, semoga segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga,” ujar Sudjatmiko, Rabu (5/8/2026).

Sudjatmiko yang membidangi infrastruktur dan transportasi di Komisi V DPR RI, menilai tragedi tersebut harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran di Indonesia. Menurutnya, kecelakaan transportasi laut tidak boleh terus berulang karena keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama.

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