Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motor Terbakar Usai Hindari Mobil Rem Mendadak di Jaksel

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |03:01 WIB
Motor Terbakar Usai Hindari Mobil Rem Mendadak di Jaksel
Motor terbakar di Jakarta Selatan (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengendara motor, Bintang Al Rashid kecelakaan di Jalan Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, pada Minggu (12/7/2026). Akibat kejadian tersebut, sepeda motor korban terbakar di tengah jalan.

Kapolsek Pasar Minggu AKBP Anggiat Sinambela menjelaskan, insiden itu bermula saat Bintang melintas di ruas jalan tersebut. Kemudian, korban dikejutkan oleh mobil yang melakukan pengereman secara mendadak.

"Saat pengendara mengendarai motor, melihat mobil merk Vios mengerem mendadak," kata Anggiat, Minggu (12/7/2026).

Untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya, korban kemudian berusaha menghindari mobil tersebut hingga akhirnya terjatuh. Saat hendak bangun, Bintang melihat bagian mesin sepeda motornya mengeluarkan api.

"Setelah jatuh, dirinya melihat kendaraannya mengeluarkan api dari mesin motor nya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/340/3229708/kecelakaan_maut_di_pantura-1NKn_large.jpg
Truk Tronton Tabrak Pikap, 11 Pengantar Pengantin Tewas Bergelimpangan di Jalur Pantura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229130/kecelakaan-V1if_large.jpg
Mobil Maung Tabrak Rambu di Tol Dalam Kota, Akses Keluar Slipi Sempat Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/338/3228512/kecelakaan-OKCo_large.jpg
Tragis, Ojol Tewas Kecelakaan di Patung Kuda Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/338/3228195/kecelakaan-Yo6B_large.jpg
Tolong Truk Mogok, Polisi Tewas Tertabrak di Tol Joglo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/338/3227923/krl-oCtQ_large.jpg
Polisi Olah TKP Pria Tewas Tertemper KRL di Stasiun Jurangmangu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/338/3227145/viral-XxrY_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Maut Truk Tabrak Sejumlah Motor di Bekasi, Sempat Terobos Lampu Merah 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement