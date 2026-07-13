Motor Terbakar Usai Hindari Mobil Rem Mendadak di Jaksel

JAKARTA - Seorang pengendara motor, Bintang Al Rashid kecelakaan di Jalan Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, pada Minggu (12/7/2026). Akibat kejadian tersebut, sepeda motor korban terbakar di tengah jalan.

Kapolsek Pasar Minggu AKBP Anggiat Sinambela menjelaskan, insiden itu bermula saat Bintang melintas di ruas jalan tersebut. Kemudian, korban dikejutkan oleh mobil yang melakukan pengereman secara mendadak.

"Saat pengendara mengendarai motor, melihat mobil merk Vios mengerem mendadak," kata Anggiat, Minggu (12/7/2026).

Untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya, korban kemudian berusaha menghindari mobil tersebut hingga akhirnya terjatuh. Saat hendak bangun, Bintang melihat bagian mesin sepeda motornya mengeluarkan api.

"Setelah jatuh, dirinya melihat kendaraannya mengeluarkan api dari mesin motor nya," sambungnya.