Tangis Histeris Istri Korban Kecelakaan Maut di Bekasi: Suami Ngojek Sampai Enggak Pulang untuk Anak

JAKARTA - Kecelakaan maut di Simpang Unisma, Bekasi Timur mengakibatkan seorang pengemudi ojek online (Ojol) meninggal dunia pada Senin (29/6/2026). Korban saat ini telah disemayamkan di kamar jenazah RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pantauan Okezone di lokasi, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe turut mendatangi kamar jenazah RSUD Kota Bekasi. Dia pun bertemu dengan istri korban yang sedang menangis histeris atas kepergian suaminya.

Sang istri mengaku bahwa korban meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Ia juga menyebut bahwa korban merupakan sosok suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga.

"Dia tanggung jawab sama keluarga dengan ngojek pak," kata istri korban sambil menangis.

Ia menambahkan, suaminya kerap tak pulang ke rumah ketika bekerja demi menghidupi keluarganya dan memperjuangkan masa depan anaknya.

"Dari pagi sampai malam buat anak sekolah, bapaknya ngojek sampai enggak pulang pak, itu bapaknya jarang pulang," tandasnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe menejelaskan bahwa korban kecelakaan merupakan warga Jakarta yang tinggal di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ia menyebut pemerintah akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban dan memberikan santunan duka.