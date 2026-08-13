MC dan Wanita Berbaju Putih Challenge Hafalan Ad Dhuha Berhadiah Miras Ditangkap, Ini Tampangnya!

JAKARTA - Dua orang tersangka kasus challenge hafalan surat Ad Dhuha berhadiah minuman keras (miras) di booth newport festival musik The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara ditempatkan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya, Kamis (13/8/2026).

Kedua orang berinisial R seorang perempuan dan E seorang laki-laki itu tampak digiring dari ruang penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Keduanya telah resmi berstatus sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ditahan polisi.

Pantauan Okezone, saat digiring oleh petugas kepolisian, keduanya tampak mengenakan topi dan masker untuk menutupi wajahnya. Keduanya terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan berjalan sambil terus menundukkan kepalanya.

Awak media yang mengambil gambar kedua orang yang tampak kedua tangannya terikat borgol itu sempat memberondong pertanyaan.

Namun, keduanya tidak memberikan komentar apapun pada awak media, hanya diam berjalan dengan kedua mata melihat ke bawah kaki.