Gegara Challenge Hafalan Ad-Dhuha Berhadiah Miras, Rumah MC Digeruduk Massa!

JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan aksi massa yang diduga mendatangi rumah Master of Ceremony (MC), yang terlibat dalam challenge hafalan Surah Ad-Dhuha berhadiah minuman keras (miras) gratis.

Rumah tersebut berada di kawasan Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi. Massa diduga mendatangi lokasi pada Selasa (11/8/2026) malam.

Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah orang dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) terlihat mendatangi rumah MC tersebut sekitar pukul 19.30 WIB.

Mereka datang lantaran resah dengan aksi MC yang sebelumnya viral di media sosial terkait tantangan menghafal Surah Ad-Dhuha dengan hadiah minuman keras.

Kapolsek Rawalumbu, Kompol Akhmadi membenarkan adanya kedatangan massa ke lokasi. Polisi yang mendapat laporan kemudian mendatangi rumah tersebut dan memberikan penjelasan kepada massa agar membubarkan diri.

“Jadi mereka itu kan nggak paham, makanya saya kasih pemahaman, akhirnya mereka membubarkan diri,” kata Akhmadi saat dihubungi, Rabu (12/8/2026).