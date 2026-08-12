Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Challenge Hafalan Surah Ad-Dhuha Berhadiah Miras, MUI Minta Polisi Bertindak

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |15:07 WIB
Challenge Hafalan Surah Ad-Dhuha Berhadiah Miras, MUI Minta Polisi Bertindak
Wakil ketua Umum MUI, Cholil Nafis (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat kepolisian menelusuri pihak yang menggagas dan menyelenggarakan tantangan hafalan Surah Ad-Dhuha, yang diduga digunakan sebagai sarana promosi minuman keras (miras) dalam gelaran musik The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis menegaskan, penggunaan ayat suci Alquran dalam kegiatan yang dikaitkan dengan promosi minuman keras tidak boleh dibiarkan. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

“Pak polisi, para penegak hukum, cari orang itu, diperiksa, diselidiki, dan harus diproses secara hukum. Ini tidak boleh dibiarkan demi tatanan beragama yang baik dan rukun di Indonesia,” kata Cholil, Rabu (12/8/2026).

Menurut Cholil, pihak penyelenggara tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab dengan alasan kegiatan tersebut berada di luar koordinasi mereka. Ia menilai pihak yang memiliki inisiatif maupun menjalankan aksi tersebut harus ditelusuri secara jelas.

“Secara hukum, secara moral, itu tidak layak,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Challenge Series 2025 miras MUI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/338/3236174//ormas_menggeruduk_kantor_produsen_miras-Wh73_large.jpg
Buntut Tantangan Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras, Kantor Produsen Digeruduk Ormas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/338/3235964//viral-F91N_large.jpg
Breaking News! Polisi Tetapkan 4 Tersangka Challenge Hafalan Ad-Dhuha Gratis Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/338/3235950//viral-wioN_large.jpg
MC dan Wanita Berbaju Putih Challenge Hafalan Ad Dhuha Berhadiah Miras Ditangkap, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/614/3235887//ilustrasi-bA7e_large.jpg
Jelang HUT Ke-81 RI, MUI Ingatkan 3 Hal Ini Selama Perayaan Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3235815//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-FHzw_large.jpg
Polda Metro Jaya Ambil Alih Pengusutan Kasus Hafalan Ad-Duha Berhadiah Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/614/3235754//kh_asrorun_niam_sholeh-MfKo_large.jpg
MUI Sebut Tantangan Hafalan Surat Berhadiah Miras Bentuk Perendahan Al-Qur'an
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement