Viral! Kenalan di Medsos, Wanita di Grobogan Dapat Mas Kawin Ekskavator hingga Mobil Mewah

Wanita di Grobogan Dapat Mas Kawin Ekskavator hingga Mobil Mewah

GROBOGAN - Warga Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dihebohkan prosesi pernikahan unik yang dijuluki warga sebagai pernikahan sultan. Pengantin pria memberikan mahar atau mas kawin fantastis berupa satu unit alat berat jenis ekskavator, dua mobil mewah, dan dua unit sepeda motor dengan total nilai mencapai Rp2 miliar.

Pernikahan mewah dan unik antara Rico Roberto Syah dan Laela Nur Fadhilah ini pun viral di media sosial usai diunggah oleh para tamu undangan serta warga sekitar yang menyaksikan langsung momen tak biasa tersebut.

"Saya sengaja memberi kejutan untuk istri. Alat berat ini dibeli baru khusus untuk mas kawin senilai Rp400 juta dengan bantuan modal dari orang tua. Nanti ke depan eskavator ini dipakai untuk modal usaha mencukupi kebutuhan rumah tangga," ujar pengantin pria, Rico Roberto Syah, Selasa (11/8/2026).

Rico, yang berprofesi sebagai seorang kontraktor, mengaku sengaja memberikan kejutan istimewa kepada tambatan hatinya dengan mahar yang beda dari yang lain. Alat berat tersebut nantinya akan dimanfaatkan secara produktif sebagai sarana mencari nafkah bagi keluarga barunya.

Suasana heboh sudah terlihat saat iring-iringan rombongan pengantin pria tiba di rumah mempelai wanita.

Selain membawa seserahan pada umumnya, di samping rombongan pengantin tampak berjejer truk pembawa eskavator dan dua unit mobil mewah yang dikawal menuju samping panggung pelaminan.

Seluruh kendaraan dan alat berat tersebut diserahkan secara resmi sebagai mas kawin dari Rico kepada sang istri, Laela.

Sementara itu, mempelai wanita, Laela Nur Fadhilah mengaku terkejut dan tak menyangka akan mendapatkan kejutan mahar yang amat unik tersebut dari sang suami.