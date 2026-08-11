Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gerak Cepat Periksa EO dan MC soal Hafalan Surat Ad-Dhuha Dapat Miras Gratis

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |16:00 WIB
Polisi Gerak Cepat Periksa EO dan MC soal Hafalan Surat Ad-Dhuha Dapat Miras Gratis
Polisi Gerak Cepat Periksa EO dan MC soal Hafalan Surat Ad-Dhuha Dapat Miras Gratis
A
A
A

JAKARTA - Polisi memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan penistaan agama soal Challenge hafalan Surat Ad-Dhuha untuk mendapatkan hadiah minuman keras (miras) gratis saat acara konser musik The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro, Kombes Budi Hermanto mengatakan, kasus ditangani Polsek Pademangan yang telah berkoordinasi dengan penyelenggara dan pemilik booth dengan agenda hari ini memeriksa EO dan MC acara.

“Hari ini, penyidik menjadwalkan klarifikasi terhadap pihak EO dan MC acara,” kata Budi saat dikonfirmasi pada Selasa (11/8/2026).

Dikatakan Budi, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan dan melakukan gelar perkara.

“Kepolisian juga memfasilitasi masyarakat yang hendak membuat laporan terkait peristiwa tersebut,” ujarnya.

Media sosial dihebohkan dengan aksi tantangan  atau challenge yang dibuat oleh salah satu brand minuman keras. Dalam video yang viral di media sosial, brand tersebut diduga membuat tantangan dengan hadiah minuman beralkohol, dengan syarat peserta harus menghafalkan Surat Ad-Dhuha.

Dalam potongan video yang diunggah akun Instagram Ustaz Dr. Hilmi Firdausi @hilmi.firdausi, tampak seorang perempuan mengikuti tantangan tersebut di booth brand miras.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236344//viral-nFV9_large.jpg
Viral Kapal Pesiar Berlogo Kemhan Ternyata Milik Haji Isam, Begini Penjelasan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/338/3236310//viral-K3Rj_large.jpg
DJ Perempuan Jadi Korban Kekerasan Seksual saat Private Party Oknum Pejabat di SCBD, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/612/3236282//topeng_unik-zhoD_large.jpeg
Viral! Ibu-ibu Ini Naik Pikap Ikut Karnaval Rayakan HUT RI ke-80, Topeng Unik Jadi Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/340/3236237//viral-M3ia_large.jpg
Viral! Guru Ditahan karena Ambil Permen dalam Rok Siswi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/338/3236174//ormas_menggeruduk_kantor_produsen_miras-Wh73_large.jpg
Buntut Tantangan Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras, Kantor Produsen Digeruduk Ormas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236136//tersangka-kRdg_large.jpg
Kasus Hafalan Alquran Berhadiah Miras, PKS Desak RUU Minol Segera Disahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement