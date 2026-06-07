Sopir Fortuner yang Diamuk Massa di Tanah Abang Sempat Diamankan Polisi

JAKARTA - Pengemudi mobil Toyota Fortuner yang menjadi sasaran amukan massa di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu 6 Juni 2026, sempat diamankan polisi dan dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang usai insiden tersebut.

Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan, kendaraan dan pengemudi Fortuner berinisial ES (44) ditemukan anggota polisi di lokasi kejadian. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

"Pengemudi dan mobil Fortuner dari TKP ditemukan oleh Briptu Deri (anggota SPKT), kemudian dibawa ke kantor Polsek," kata Dhimas saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026).

Menurut Dhimas, saat dimintai keterangan terkait kronologi kejadian dan rencana pembuatan laporan polisi, pengemudi tersebut terlihat kebingungan dan tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas.

"Saat ditanya-tanya dengan tujuan untuk mengetahui kronologis kejadian dan menentukan pembuatan LP, yang bersangkutan tidak nyambung, seperti orang linglung atau kebingungan," ujarnya.