Kronologi Honda CRV Berisi 9 Orang Tabrak Truk, 5 Orang Tewas dan 4 Luka-Luka

PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi di KM 71/B Tol Pandaan-Malang, tepatnya di wilayah Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, 5 orang tewas.

Kronologi bermula saat mobil Honda CRV yang membawa sembilan anggota keluarga menabrak pembatas jalan lalu menghantam bagian belakang truk hingga menyebabkan lima orang tewas dan empat luka berat.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat mengatakan, mobil Honda CRV bernomor polisi L 1720 CAY tersebut dikemudikan Ishaq, warga Sukodono, Surabaya.

“Kendaraan melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Kecelakaan melibatkan truk dan mobil CR-V yang berisi 9 orang,” ujarnya, Kamis (16/7/2026).

Berdasarkan penyelidikan awal, mobil tiba-tiba bergerak ke kiri ketika tiba di lokasi kejadian. Kendaraan kemudian menghantam guardrail atau pembatas jalan tol.

Setelah menabrak pembatas, mobil terpental ke bahu jalan dan menghantam bagian belakang truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi AD 8827 YA yang sedang berhenti.

“Kronologinya kendaraan menabrak pembatas jalan di sebelah kiri lalu menabrak truk. Korban jiwa ada lima orang dan empat luka-luka dirawat di rumah sakit,” katanya.