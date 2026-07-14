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Ditgakkum Korlantas Polri Turun Tangan Dalami Penyebab Kecelakaan Maut di Jalur Pantura

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |18:01 WIB
Ditgakkum Korlantas Polri Turun Tangan Dalami Penyebab Kecelakaan Maut di Jalur Pantura
Polri Turun Tangan Dalami Penyebab Kecelakaan Maut di Jalur Pantura
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JAKARTA - Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri melakukan asistensi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur Pantura atau Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Kecelakaan maut tersebut melibatkan 18 orang dan mengakibatkan 12 korban meninggal dunia. Asistensi ini merupakan arahan Kakorlantas Polri Irjen Wibowo.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya menegaskan, asistensi ini merupakan bentuk komitmen Korlantas Polri dalam mengungkap penyebab kecelakaan secara komprehensif sekaligus mendorong perbaikan aspek keselamatan jalan.

“Kami memastikan setiap kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menimbulkan korban jiwa, ditangani secara profesional, ilmiah, dan transparan," katanya, Selasa (14/7/2026).

Asistensi dilakukan bersama Ditgakkum Polda Jawa Barat, Satlantas Polres Indramayu, Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Korlantas Polri, serta melibatkan Dinas Perhubungan dan PUPR Provinsi Jawa Barat.

Tim melakukan pendalaman terhadap hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), keterangan saksi, serta barang bukti. Berdasarkan hasil sementara, tidak ditemukan jejak pengereman dari dua kendaraan truk Hino yang terlibat sebelum menabrak kendaraan Daihatsu Grand Max yang sedang berhenti untuk berputar balik.

Penyidik juga telah meminta keterangan kepada pengemudi truk, namun proses pemeriksaan masih mempertimbangkan kondisi psikologis yang bersangkutan karena masih mengalami trauma.

Selain itu, tim memperoleh rekaman video yang beredar di media sosial untuk mendukung analisis kecepatan kendaraan sebelum kecelakaan terjadi. Sementara hasil pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi belum menemukan kamera yang mengarah langsung ke titik kejadian.

 

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