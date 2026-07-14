Rusak Parah Ditabrak Truk Crane, JPO Tendean Bakal Dibongkar Hari Ini

JAKARTA - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, mengalami kerusakan berat setelah ditabrak truk pengangkut crane pada Selasa (14/7/2026) dini hari. Saat ini, proses penanganan di lokasi masih berlangsung.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, mengatakan struktur JPO mengalami kerusakan pada tiang kolom dan gelagar akibat benturan truk. Dengan tingkat kerusakan tersebut, bangunan dinilai sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan.

"Demi menjaga keselamatan masyarakat, Dinas Bina Marga akan melakukan pembongkaran atau take down JPO mulai hari ini," kata Wenny dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, pengaturan lalu lintas akan dilakukan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Kepolisian selama proses pembongkaran berlangsung. Masyarakat juga diimbau menghindari ruas Jalan Kapten Tendean untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

"Terima kasih atas pengertian dan kerja sama seluruh masyarakat. Keselamatan dan keamanan pengguna jalan menjadi prioritas utama," ujarnya.