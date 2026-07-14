Kronologi Driver Ojol Tewas Dibunuh saat Tidur di Pangkalan, Honda PCX dan Ponsel Raib

TANGERANG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial ATP tewas setelah mengalami luka tusuk di bagian leher saat sedang tidur di pangkalan atau basecamp ojol di Perumahan Vila Taman Bandara, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan mengungkapkan kronologi peristiwa itu. Dia mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Minggu (12/7/2026) sekitar pukul 03.50 WIB.

"Peristiwa itu peristiwa pencurian dengan kekerasan atau curas," kata Iwan.

Korban yang berprofesi sebagai driver ojol ditemukan bersimbah darah dan mengalami luka tusuk di leher. Selain itu, sepeda motor Honda PCX dan sebuah telepon genggam milik korban juga hilang.

Iwan menjelaskan, kejadian bermula ketika rekan korban meninggalkan ATP yang sedang tertidur di lokasi untuk mengantar penumpang. Saat melintas kembali di sekitar basecamp, saksi melihat sepeda motor korban dibawa kabur oleh orang tidak dikenal.

Saksi kemudian berupaya mengejar pelaku hingga ke wilayah Kamal, Jakarta Barat. Namun pelaku berhasil lolos.

"Saat melintas kembali, saksi melihat motor korban dibawa kabur oleh orang yang tak dikenal. Lalu mengejarnya hingga kehilangan jejak di daerah Kamal, Jakarta Utara," ujarnya.