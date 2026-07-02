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Ratusan Ojol dan Taksi Online Demo di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |15:35 WIB
Ratusan Ojol dan Taksi Online Demo di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup
Demo ojol di Monas, Jakarta (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
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JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online yang tergabung dalam Gerakan Ojol Indonesia Bersatu (GOIB) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026) siang.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, massa aksi datang menggunakan sepeda motor dan mobil. Kendaraan para peserta aksi, terutama mobil, tampak diparkir memanjang di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kehadiran ratusan pengemudi roda dua dan roda empat dalam demonstrasi tersebut membuat Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup total, khususnya dari arah MH Thamrin menuju Gambir. Sementara dari arah sebaliknya terpantau normal.

Lebih lanjut, massa terpantau membawa satu unit mobil komando yang digunakan sebagai pusat orasi. Sebagian besar peserta terlihat mengenakan atribut dan jaket berwarna hijau khas pengemudi transportasi daring.

Aparat kepolisian tampak berjaga dengan membuat blokade dan barisan pengamanan di depan massa aksi. Dari atas mobil komando, para peserta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

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