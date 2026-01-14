Demo Ojol di Monas, 1.541 Personel Gabungan Dikerahkan

JAKARTA - Sebanyak 1.541 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran dikerahkan untuk menjaga demo Perhimpunan Ojek Online Indonesia, dan beberapa elemen massa di depan Kedubes AS dan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Personel dikerahkan untuk memberikan pelayanan agar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman, tertib, dan kondusif. Seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, bahwa kehadiran aparat semata-mata untuk melayani masyarakat serta menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

"Kita hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat. Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional," kata Reynold, Rabu (14/1/2026).

Ia mengimbau para orator dan peserta aksi agar tetap tertib, tidak memprovokasi massa lain, tidak menutup jalan umum, serta tidak melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum.