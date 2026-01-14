Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Ojol di Monas, 1.541 Personel Gabungan Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |10:22 WIB
Demo Ojol di Monas, 1.541 Personel Gabungan Dikerahkan
Demo Ojol (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.541 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran dikerahkan untuk menjaga demo Perhimpunan Ojek Online Indonesia, dan beberapa elemen massa di depan Kedubes AS dan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Personel dikerahkan untuk memberikan pelayanan agar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman, tertib, dan kondusif. Seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, bahwa kehadiran aparat semata-mata untuk melayani masyarakat serta menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

"Kita hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat. Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional," kata Reynold, Rabu (14/1/2026).

Ia mengimbau para orator dan peserta aksi agar tetap tertib, tidak memprovokasi massa lain, tidak menutup jalan umum, serta tidak melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo di Monas Ojol Demo Ojol
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195088//prabowo-h1Mx_large.jpg
Prabowo Takjub Lihat Anak Cleaning Service dan Ojol Orasi 4 Bahasa Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193574//ojek_online-XHdO_large.jpg
Transaksi Ojol Rp141,9 Triliun, Driver Pertanyakan Perpres 90:10 yang Tak Kunjung Terbit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193587//pengemudi_ojol_dukung_nadiem_di_pn_jakpus-1nFW_large.jpg
Ojol Turun ke PN Jakpus, Beri Dukungan ke Nadiem Jelang Sidang Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192634//affan_kurniawan-u7bP_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Tragedi Ojol Affan Kurniawan, Tewas Terlindas Rantis Brimob Membakar Amarah Demonstran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190586//polri-cA3m_large.jpg
2.154 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Nelayan di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190099//korlantasn_polri-WxiJ_large.jpg
Kakorlantas Gandeng Ojol 'Raja Jalanan' Jadi Duta Keselamatan Lalin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement