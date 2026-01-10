Kemlu Pastikan Kondisi WNI Aman di Tengah Demo Iran

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam keadaan aman di tengah situasi unjuk rasa memanas yang membuat puluhan orang tewas di Iran.

"Sejauh ini belum ada laporan insiden apa pun terhadap WNI di Iran," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, saat dihubungi, Sabtu (10/1/2026).

Nabyl mengatakan KBRI Teheran terus memantau situasi dan kondisi di Iran. Ia pun menyampaikan situasi saat ini terbilang kondusif.

"KBRI Teheran terus memantau situasi setempat. Situasi pagi ini tampak mulai normal," pungkasnya.

Sekadar informasi, jumlah korban tewas dalam demonstrasi besar-besaran di Iran bertambah menjadi 38 orang hingga Rabu 7 Januari 2026. Di antara korban juga terdapat pasukan keamanan.