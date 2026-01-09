Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Putus Akses Internet di Tengah Gelombang Protes Meletus

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |07:51 WIB
Iran Putus Akses Internet di Tengah Gelombang Protes Meletus
Demo di Iran meletus (foto: dok ist)
A
A
A

TEHERAN - Pemerintah Iran dilaporkan menutup akses internet secara nasional di tengah meluasnya gelombang protes anti-pemerintah yang melanda berbagai kota. Kelompok pemantau internet global NetBlocks melaporkan pemadaman tersebut terjadi pada Kamis 9 Januari 2026, saat situasi keamanan memburuk akibat kerusuhan yang terus meluas.

Berdasarkan kutipan dari RTNews, Jumat (9/1/2026). Kota-kota di Iran telah menjadi lokasi aksi protes sejak akhir Desember lalu. Gelombang unjuk rasa dipicu oleh melonjaknya biaya hidup, hiperinflasi, serta melemahnya nilai mata uang di tengah krisis ekonomi berkepanjangan yang diperparah oleh sanksi internasional.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Iran terkait durasi dan cakupan pemadaman internet tersebut. Namun, langkah ini dinilai sebagai upaya untuk membatasi arus informasi dan koordinasi massa di tengah eskalasi protes.

Kerusuhan yang disebut-sebut sebagai yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir itu dengan cepat menyebar ke sejumlah kota besar dan kecil. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan telah terjadi bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Sejumlah demonstran juga dilaporkan menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo Iran Demo Iran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/18/3194367//demo_di_taheran-yYtg_large.png
Iran Bergejolak! Protes Massal Meletus di Teheran hingga Trump Ancam Serangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/18/3193998//aksi_protes_besar_besaran_berlangsung_di_kota_abdanan_iran-lbjJ_large.jpg
Setidaknya 36 Orang Tewas dalam Demonstrasi Besar-besaran di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193590//migas-f7g5_large.jpg
Adu Pemilik Cadangan Minyak Terbesar Venezuela dengan Iran-Arab, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192540//buruh_demo-ziDj_large.jpg
Buruh Kembali Demo Soal UMP di Monas, 2.100 Personel Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192376//demo_buruh_di_jakarta-T2qy_large.jpg
Tolak UMP Rp5,72 Juta, Ratusan Buruh Gelar Aksi di Medan Merdeka Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192358//demo_di_dpr-qF2b_large.jpg
1.392 Personel Gabungan Kawal Aksi Buruh Tolak UMP DKI 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement