Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu RI Tetapkan Siaga 1, Terus Pantau Kondisi WNI di Iran

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |18:20 WIB
Kemlu RI Tetapkan Siaga 1, Terus Pantau Kondisi WNI di Iran
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus memantau perkembangan situasi keamanan di Iran menyusul meningkatnya eskalasi dan ancaman perang dengan Amerika Serikat (AS). Ketegangan antara kedua negara kembali memuncak setelah Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Republik Islam tersebut.

Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, memastikan hingga saat ini situasi di Teheran dan kota-kota besar lainnya di Iran masih terpantau normal dan kondusif.

“Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Teheran terus memantau secara seksama perkembangan situasi keamanan di Iran. Hingga saat ini, situasi di Teheran dan kota-kota lainnya terpantau berjalan normal serta kondusif,” ujar Heni dalam keterangannya kepada awak media, Senin (23/2/2026).

Terkait keberadaan WNI di Iran, Heni memastikan bahwa KBRI Teheran senantiasa memantau dan menjalin komunikasi aktif dengan para WNI.

“Hingga saat ini, tidak terdapat laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203064//pasukan_israel-1lfi_large.jpg
Soal Klaim Israel atas Wilayah Arab, Kemlu: Langgar Hukum Internasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203039//viral-0x8L_large.jpg
Duh! 4.725 WNI Terjerat Online Scam Minta Dipulangkan dari Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/18/3202856//armada_kapal_induk_as_telah_dikerahkan_ke_timur_tengah-D7bA_large.jpg
Trump Pertimbangkan Serangan Militer Terbatas terhadap Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/18/3202596//presiden_amerika_serikat_donald_trump-VJhi_large.jpg
Trump Ancam Iran: Capai Kesepakatan Nuklir atau Hal Buruk Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/18/3202407//as_mengirimkan_50_jet_tempur_ke_asia_barat-Ga1F_large.jpg
AS Kirim 50 Jet Tempur ke Timur Tengah, Persiapan Perang dengan Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/18/3202221//ilustrasi-mJ3W_large.jpg
Iran Umumkan Tutup Selat Hormuz di Tengah Negosiasi Nuklir dengan AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement