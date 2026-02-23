Kemlu RI Tetapkan Siaga 1, Terus Pantau Kondisi WNI di Iran

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus memantau perkembangan situasi keamanan di Iran menyusul meningkatnya eskalasi dan ancaman perang dengan Amerika Serikat (AS). Ketegangan antara kedua negara kembali memuncak setelah Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Republik Islam tersebut.

Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, memastikan hingga saat ini situasi di Teheran dan kota-kota besar lainnya di Iran masih terpantau normal dan kondusif.

“Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Teheran terus memantau secara seksama perkembangan situasi keamanan di Iran. Hingga saat ini, situasi di Teheran dan kota-kota lainnya terpantau berjalan normal serta kondusif,” ujar Heni dalam keterangannya kepada awak media, Senin (23/2/2026).

Terkait keberadaan WNI di Iran, Heni memastikan bahwa KBRI Teheran senantiasa memantau dan menjalin komunikasi aktif dengan para WNI.

“Hingga saat ini, tidak terdapat laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan,” tegasnya.