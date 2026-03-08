Advertisement
Kapolri Instruksikan Kapolda Siapkan Aplikasi Panic Button untuk Keselamatan Ojol

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |14:29 WIB
Kapolri Instruksikan Kapolda Siapkan Aplikasi Panic Button untuk Keselamatan Ojol
Kapolri Instruksikan Kapolda Siapkan Aplikasi Panic Button untuk Keselamatan Ojol (Ist)
A
A
A

SUMSEL - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kapolda untuk menyiapkan aplikasi Panic Button bagi seluruh pengendara ojek online (ojol). 

"Selanjutnya, dalam rangka melindungi ojek online yang potensial menjadi korban curas (begal), saya meminta Kapolda segera mempersiapkan aplikasi panic button," kata Sigit di apel ojek online (ojol) dan buruh kamtibmas di Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (8/3/2026). 

Sigit menekankan, aplikasi Panic Button tersebut untuk memastikan keselamatan ojol dari segala potensi kejahatan jalanan. 

"Untuk melindungi dan menjaga rekan-rekan ojek online agar tidak menjadi korban kejahatan di jalanan," ujar Sigit. 

Kapolri mengungkapkan, Polri nantinya menyiapkan tempat-tempat untuk para driver ojol bisa mendapatkan beberapa pelayanan gratis. Misalnya, servis motor hingga tempat untuk beristirahat. 

Ia juga meminta jajarannya untuk terus menguatkan kolaborasi dan sinergisitas melalui kegiatan apapun antara kepolisian dengan para ojek online. 

"Selain itu, saya juga minta di setiap wilayah dibangun tempat-tempat untuk membantu memberikan pelayanan seperti bengkel gratis, cafe ojek online, serta terus membangun kemitraan antara Polri dan ojek online di wilayah," tutup Sigit.

(Erha Aprili Ramadhoni)

