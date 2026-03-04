Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi Ramadhan di Jabar, Kapolri Pesan Jaga Persatuan-Kesatuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |21:24 WIB
Silaturahmi Ramadhan di Jabar, Kapolri Pesan Jaga Persatuan-Kesatuan
Silaturahmi Ramadhan di Jabar, Kapolri pesan jaga persatuan-kesatuan (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JABAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat (Jabar). Ia memberikan pesan penting untuk menjaga dan merawat nilai persatuan serta kesatuan Bangsa Indonesia. 

Sigit menegaskan, kegiatan silaturahmi dengan seluruh lapisan elemen bangsa ini merupakan cerminan terjalinnya nilai persatuan dan kesatuan Negara Indonesia. 

"Mari kita sama sama menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga  negara kita, yang kita cintai ini tetap bisa terus tegak berdiri," kata Sigit di Polda Jabar, Rabu (4/3/2026). 

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Forkopimda, tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya atau seniman, tokoh serikat pekerja atau buruh, ormas, LSM, Insan Pers serta elemen mahasiswa. 

Sigit menegaskan, pesan pentingnya merawat persatuan dan kesatuan ini selalu digaungkan olehnya dalam setiap kesempatan. Apalagi, kata Sigit di tengah terjadinya dinamika global yang berlangsung belakangan ini. 

Menurutnya, kunci utama Indonesia untuk menghadapi segala dampak dari dinamika global yang terjadi adalah menjaga nilai persatuan dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat. 

"Dan tentunya selalu menjadi pesan kita bahwa situasi yang sedang kita hadapi, dampak global yang kita hadapi, tentunya ini membutuhkan kebersamaan persatuan. Itu adalah kunci utama menjaga agar stabilitas kamtibmas tetap terjaga," ujar Sigit. 

Halaman:
1 2
      
