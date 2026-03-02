Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Terjadi Dua Kali, Ini Tanggalnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |16:17 WIB
Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Terjadi Dua Kali, Ini Tanggalnya
Mudik Lebaran (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi, bahwa puncak arus mudik Lebaran tahun 2026 ini akan terjadi dalam dua periode pada bulan Maret mendatang. 

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2026 di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Sigit mengungkapkan, prediksi itu didapati berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan jajaran Ditlantas bersama Kementerian Perhubungan serta dengan membandingkan realisasi jumlah pemudik di tahun 2025.

"Prediksi puncak arus mudik (pertama) ini kemungkinan terjadi di tanggal 14 sampai dengan 15 Maret," kata Sigit. 

Setelah periode arus balik pertama, kata dia, nantinya pemerintah juga akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret. Sehingga diperkirakan bakal terjadi puncak arus mudik kedua pada 18 dan 19 Maret.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lebaran Mudik Lebaran Mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204545//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-JUug_large.jpg
Polri Gelar Operasi Ketupat 13-25 Maret, Kerahkan 161 Ribu Personel Gabungan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/1/3204539//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-97Vl_large.jpg
Polri Siapkan Rekayasa Lalin One Way hingga Contraflow saat Arus Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204435//lebaran-u3Sz_large.jpg
Muhammadiyah Tetapkan Idul Fitri 1447 Hijriah Jatuh pada 20 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204397//mudik_lebaran-57lE_large.jpg
Polri Bagi 5 Klaster Pengamanan saat Operasi Ketupat Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204224//kereta-EN5J_large.jpg
1,9 Juta Tiket Kereta Terjual saat Periode Libur Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203883//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-25qL_large.jpg
3,6 Juta Kendaraan Diprediksi Melintas Tol Jawa-Sumatera saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement