3,6 Juta Kendaraan Diprediksi Melintas Tol Jawa-Sumatera saat Mudik Lebaran

JAKARTA – Polisi memprediksi sebanyak 3,6 juta kendaraan akan melintas di Tol Jawa dan Sumatera saat arus mudik Lebaran 2026.

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan, lonjakan arus di jalan tol menjadi perhatian utama dalam pengamanan Lebaran tahun ini.

"Khusus jalan tol, memang ada bangkitan arus yang cukup tinggi. Jadi, proyeksinya yang melintasi tol menuju Trans Jawa dan Sumatera itu mencapai 3,6 juta kendaraan," kata Agus saat ditemui di Mabes Polri, Kamis (26/2/2026).

Agus menyebut, pihaknya akan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah kepadatan akibat lonjakan kendaraan tersebut, di antaranya melalui kebijakan rekayasa lalu lintas (lalin).

Langkah tersebut meliputi pengalihan arus, penjagaan di titik rawan, hingga penerapan contraflow dan sistem satu arah (one way).

“Jadi, sudah ada solusi-solusi yang secara kolaborasi dengan stakeholder sudah siap,” pungkasnya.

(Awaludin)

