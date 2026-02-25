Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Arus Mudik, Korlantas Dorong Kesadaran Administrasi Kendaraan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |18:07 WIB
Jelang Arus Mudik, Korlantas Dorong Kesadaran Administrasi Kendaraan
Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo (foto: dok ist)
JAKARTA – Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) mengajak generasi muda, khususnya Gen Z, menjadi pelopor kampanye tertib administrasi kendaraan bermotor (ranmor) menjelang arus mudik 2026.

Ajakan ini sejalan dengan kebijakan Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, yang mendorong jajaran kepolisian memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat melalui tagline nasional “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”.

Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Wibowo menjelaskan, bahwa konsep “Mudik Aman” tidak hanya berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, pos pelayanan, atau pengamanan jalur rawan kecelakaan. Lebih dari itu, kesiapan administrasi kendaraan menjadi fondasi utama keselamatan di jalan.

Menurutnya, kelengkapan seperti SIM, STNK yang aktif, kepemilikan BPKB yang sah, serta kepatuhan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan merupakan syarat dasar tertib berlalu lintas.

“Gen Z adalah generasi digital yang kreatif dan memiliki pengaruh besar di ruang publik maupun media sosial. Kami mengajak mereka menjadi agen perubahan untuk mengampanyekan pentingnya tertib administrasi kendaraan sebagai bagian dari budaya keselamatan berlalu lintas,” ujar Wibowo, Rabu (25/2/2026).

 

