Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi III DPR Dukung Pemecatan Bripda MS, Minta Diproses Pidana

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |15:46 WIB
Komisi III DPR Dukung Pemecatan Bripda MS, Minta Diproses Pidana
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR RI mendukung Polri yang resmi memecat oknum Brimob Polda Maluku, Bripda MS yang menganiaya pelajar di Tual. 

"Kami apresiasi sikap tegas Mabes Polri tersebut," kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (24/2/2026). 

Menutur Politisi Partai Gerindra tersebut, oknum seperti itu harus dipecat. Pasalnya, katanya, lantaran menjadi duri dalam daging atau beban institusi. 

"Di saat institusi Polri melakukan reformasi maksimal dia malah melakukan kesalahan sangat fatal," ujarnya. 

Habiburokhman juga menegaskan bahwa, oknum tersebut juga harus diproses secara pidana. "Dia juga harus diproses secara pidana karena tindakannya tergolong tindak pidana," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203372//polri-HZFS_large.jpg
Reaksi Bripda Masias Usai Dipecat karena Aniaya Pelajar hingga Tewas, Ini Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203342//bripda_ms_dipecat-9YTb_large.jpg
Oknum Brimob Penganiaya Pelajar hingga Tewas Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203311//kadiv_humas_polri_irjen_pol_johnny_eddizon_isir-H13X_large.jpg
Pejabat Narkoba Polres Toraja Utara Terjerat Narkoba, Polri: Tak Ada Ampun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203301//polisi_saat_melakukan_pengamanan-kRv0_large.jpg
Oknum Brimob Aniaya Pelajar hingga Tewas, Lemkapi Minta Proses Hukum Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203288//ketua_komisi_ii_dpr_ri_muhammad_rifqinizamy_karsayuda-th7X_large.jpg
Komisi II DPR Buka Peluang Undang Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203273//direktur_tindak_pidana_ekonomi_khusus_bareskrim_polri_brigjen_ade_safri_simanjuntak-NiXF_large.jpg
Polri Uji Emas Batangan Sitaan Kasus TPPU Tambang Ilegal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement