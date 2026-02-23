Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi II DPR Buka Peluang Undang Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |21:30 WIB
Komisi II DPR Buka Peluang Undang Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk turut mengundang partai politik non-parlemen, dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

“Terkait apakah partai politik non-parlemen akan diundang ke Komisi II DPR RI, itu telah menjadi pemikiran kami dan insyaallah pada waktunya nanti kami akan mengundang mereka,” kata Rifqi kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Rifqi mengatakan, Komisi II perlu mendapatkan pandangan terkait hal-hal apa saja yang menjadi fokus utama partai politik non-parlemen mengenai desain kepemiluan Indonesia ke depan.

Tak hanya partai non-parlemen, Komisi II DPR juga secara aktif mengundang sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders) kepemiluan, baik individu maupun lembaga yang peduli terhadap demokrasi dan sistem pemilu, untuk membahas RUU Pemilu tersebut.

“Insyaallah setelah pembukaan masa reses, hal ini akan kami lanjutkan untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik. Ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai meaningful participation,” ujarnya.

“Partisipasi bermakna, dan kami pastikan pandangan serta pemikiran mereka akan menjadi bagian dari penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan kerangka normatif RUU Pemilu yang akan kami bahas di Komisi II DPR RI,” pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
parpol DPR Pemilu RUU Pemilu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203282//ketua_komisi_v_dpr_ri_lasarus-9rdX_large.jpg
Bantah Dukung Mendes Soal Penutupan Minimarket, Ketua Komisi V DPR: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201994//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-wtDZ_large.jpg
Eks Kapolres Bima Terjerat Narkoba, DPR Minta Dihukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201988//beacukai-4S2E_large.jpg
DPR Dukung Bea Cukai Segel Toko Perhiasan Mewah yang Langgar Aturan Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200280//mantan_ketua_mk_jimly_asshiddiqie-rfik_large.jpg
Jimly Soroti Penetapan Adies Kadir sebagai Hakim MK, Singgung Etika DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199623//dpr-6GWw_large.jpg
Postingan DPR soal Siswa SD Bunuh Diri di NTT Malah Dirujak Netizen: Kemarin ke Mana Aja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199178//pdip-y1zZ_large.jpg
PDIP Lakukan Kajian Ambang Batas Parlemen, Berapa Besarannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement