Bantah Dukung Mendes Soal Penutupan Minimarket, Ketua Komisi V DPR: Hoaks!

JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan, bahwa DPR RI tidak pernah mengeluarkan pernyataan dukungan untuk menutup gerai minimarket ternama di seluruh Indonesia. Ia menyebut informasi yang beredar tersebut sebagai hoaks dan tendensius.

“Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup. Kesimpulan rapat sebagai dokumen resmi juga bisa dilampirkan sebagai bukti,” ujar Lasarus kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pernyataan itu disampaikan menanggapi unggahan di media sosial Instagram yang menampilkan foto Ketua DPR RI Puan Maharani seolah-olah menyatakan DPR mendukung penutupan minimarket tersebut.

“Dalam unggahan tersebut menampilkan Ibu Puan Maharani yang sangat saya hormati. Dengan ini saya tegaskan, pernyataan terkait sebaran Alfamart dan Indomaret adalah pernyataan saya, bukan Ibu Puan Maharani,” jelasnya.