HOME NEWS NASIONAL

Istana Terima Surat DPR soal Penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim MK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |15:31 WIB
Istana Terima Surat DPR soal Penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim MK
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, Istana telah menerima surat dari DPR RI terkait penunjukan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Istana juga menerima surat terkait penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

“Kami baru hari ini menerima surat dari DPR, baik terkait pemilihan Wakil Ketua DPR maupun Deputi Gubernur Bank Indonesia,” kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Prasetyo menambahkan, setelah surat tersebut diterima, Istana akan segera memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Secepatnya akan kami proses agar tahapan selanjutnya bisa segera berjalan,” ujarnya.

 

Topik Artikel :
MK DPR Hakim MK Adies Kadir
Telusuri berita news lainnya
