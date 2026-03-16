Stok Rudal dan Drone Iran Cukup untuk Serang Israel dan AS Selama Dua Tahun Non-Stop

JAKARTA – Perang yang dikobarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran telah memasuki hari ke-14 tanpa tanda-tanda akan berhenti. Serangan yang dilancarkan AS dan Israel dibalas oleh tembakan rudal Iran ke wilayah dan aset-aset penting milik kedua agresor tersebut.

Bahkan di Israel, rudal Iran seakan tak henti-henti menghujani wilayah negara Zionis. Saking banyaknya serangan, sistem pertahanan udara Israel dikabarkan sudah tidak mampu menangkis rudal-rudal Iran dengan pencegat yang jumlahnya kritis dan hampir habis.

Ribuan rudal telah diluncurkan Iran ke berbagai sasaran milik AS dan Israel sejak konflik bermula pada 28 Februari. Washington terus mengatakan bahwa Teheran akan segera kehabisan stok rudal, tetapi nyatanya serangan Iran terus menghantam.

Pasca perang 12 hari dengan Israel pada Juni 2025, pejabat Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan bahwa Iran memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menyerang Israel dan fasilitas Amerika Serikat (AS) selama dua tahun non-stop.

"Saat ini, gudang, pangkalan rudal bawah tanah, dan fasilitas yang kami miliki sangat besar sehingga kami belum menunjukkan sebagian besar kemampuan pertahanan dan rudal efektif kami," kata Penasihat Militer IRGC, Mayor Jenderal Ebrahim Jabbari, dalam wawancara dengan kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, pada Juni 2025.