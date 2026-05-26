AS Serang Irang, Situs Rudal hingga 2 Kapal Perang IRGC Luluh Lantak

JAKARTA - Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut militer AS kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap Iran. AS menargetkan lokasi peluncuran rudal dan kapal-kapal Iran, menurut

“Pasukan AS melakukan serangan pertahanan diri di Iran selatan hari ini untuk melindungi pasukan kami dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Iran,” kata Kapten Tim Hawkins, juru bicara CENTCOM diilansir Fox News, Selasa (26/5/2026).

“Target termasuk lokasi peluncuran rudal dan kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Komando Pusat AS terus membela pasukan kami sambil menahan diri selama gencatan senjata yang sedang berlangsung,” lanjut Hawkins.

Menurut seorang pejabat senior AS, dua kapal Iran terlihat memasang ranjau di Selat Hormuz, sementara pasukan juga merespons setelah sebuah lokasi rudal menargetkan pesawat tempur AS.

Militer AS meghancurkan kedua kapal IRGC dan juga menyerang lokasi SAM, atau rudal permukaan-ke-udara, di Bandar Abbas. “Ini adalah serangan defensif,” kata pejabat tersebut.

Serangan militer AS tersebut juga tidak menunjukkan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir.