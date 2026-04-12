Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perundingan AS-Iran Berakhir Tanpa Kesepakatan Damai!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |10:02 WIB
Perundingan AS-Iran Berakhir Tanpa Kesepakatan Damai!
Perundingan AS-Iran Berakhir Tanpa Kesepakatan Damai/Reuters
A
A
A

ISLAMABAD - Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance menegaskan, bahwa tidak ada kesepakatan dengan Iran setelah 21 jam negosiasi di Islamabad, Pakistan, pada Minggu (12/4/2026). Teheran telah memilih untuk tidak menerima persyaratan AS.

Melansir Reuters, seorang reporter televisi pemerintah Iran mengatakan, pembicaraan akan berlanjut, tetapi Vance tidak menyebutkan dimulainya kembali pembicaraan.

Sekadar diketahui, pembicaraan di Islamabad adalah pertemuan langsung pertama AS-Iran dalam lebih dari satu dekade dan diskusi tingkat tertinggi sejak Revolusi Islam 1979.

Hasilnya dapat menentukan nasib gencatan senjata dua minggu yang rapuh dan pembukaan kembali Selat Hormuz, titik penting bagi sekitar 20% pasokan energi global yang telah diblokir Iran sejak perang dimulai.

Perang AS-Israel dengan Iran tersebut telah menyebabkan harga minyak global melonjak dan menewaskan ribuan orang.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump  mengatakan akan menangguhkan serangan terhadap Iran selama dua minggu

(Fahmi Firdaus )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
AS-Iran Gencatan Senjata 2 Minggu, Apa Isi Proposal 10 Poin Teheran Akhiri Perang?
AS-Iran Gencatan Senjata 2 Minggu, Apa Isi Proposal 10 Poin Teheran Akhiri Perang?
Breaking News! Trump Umumkan Gencatan Senjata 2 Minggu Usai Iran Setuju Buka Selat Hormuz
Breaking News! Trump Umumkan Gencatan Senjata 2 Minggu Usai Iran Setuju Buka Selat Hormuz
Trump Bakal Akhiri Perang Lawan Iran dalam 2-3 Minggu
Trump Bakal Akhiri Perang Lawan Iran dalam 2-3 Minggu
Trump Ancam 'Lumpuhkan' Listrik Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka dalam 48 Jam
Trump Ancam 'Lumpuhkan' Listrik Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka dalam 48 Jam
Perang Makin Sengit! Timnas Iran Resmi Mundur dari Piala Dunia 2026
Perang Makin Sengit! Timnas Iran Resmi Mundur dari Piala Dunia 2026
Rumah Sakit Pangkalan Udara AS di Jerman Kewalahan Dipenuhi Tentara Korban Rudal Iran
Rumah Sakit Pangkalan Udara AS di Jerman Kewalahan Dipenuhi Tentara Korban Rudal Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement