Dubes Iran Usai Bersua dengan Megawati-Jokowi: Sebuah Kebanggaan jika Bertemu Presiden Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |22:30 WIB
Dubes Iran Usai Bersua dengan Megawati-Jokowi: Sebuah Kebanggaan jika Bertemu Presiden Prabowo
Dubes Iran Mohammad Boroujerdi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi merasa bangga jika bisa bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu diungkapkan Boroujerdi sekaligus merespons peluang pertemuan dengan Prabowo usai bersua dengan Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu.

"Tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi saya jika bertemu dengan Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Prabowo," ucap Boroujerdi saat ditemui di Kampus Paramadina, Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2026).

Namun, Boroujerdi tak mengungkapkan waktu untuk bertemu Prabowo. Ia hanya menekankan akan bangga jika bisa bertemu Prabowo.

"Dan jika beliau, Bapak Presiden, memberikan kesempatan kepada kami, maka saya bisa bertemu dengan beliau, akan kami ucapkan terima kasih," tuturnya.

Lebih lanjut, Boroujerdi menjelaskan alasan dirinya bertemu dengan sejumlah Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla (JK), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo (Jokowi).

