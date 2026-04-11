Dubes Iran Ungkap Alasan Pilih Pakistan Jadi Juru Damai Konflik dengan AS

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |19:31 WIB
Dubes Iran Ungkap Alasan Pilih Pakistan Jadi Juru Damai Konflik dengan AS
Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengungkapkan alasan negaranya memilih Pakistan untuk menjadi juru damai atas konflik dengan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah melakukan sejumlah kegiatan dan upaya untuk terciptanya gencatan senjata di kawasan Timur Tengah.

"Ya, karena kita melihat bahwa Perdana Menteri Pakistan telah melakukan banyak kegiatan, banyak usaha untuk gencatan senjata di wilayah," ungkap Boroujerdi saat ditemui di Kampus Paramadina, Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2026).

Boroujerdi menambahkan, Iran menerima tawaran damai karena Pakistan telah meyakinkan bahwa lawannya yakni AS akan bernegosiasi damai. "Oleh karena itu, kita kemudian dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri (Pakistan) ini, juga kemudian berusaha meyakinkan kami serta meyakinkan lawan kami untuk kemudian bernegosiasi di Pakistan," ujar Boroujerdi.

Sebelumnya, Pakistan muncul sebagai mediator kunci dalam konflik Amerika Serikat-Iran pada April 2026. Pakistan memfasilitasi gencatan senjata dua pekan dan merencanakan perundingan di Islamabad.

Dipimpin PM Shehbaz Sharif, Pakistan dipilih karena netralitas, kedekatan geografis, dan jalur komunikasi efektif dengan kedua belah pihak, didukung Tiongkok.

(Arief Setyadi )

AS-Iran Gencatan Senjata 2 Minggu, Apa Isi Proposal 10 Poin Teheran Akhiri Perang?
Breaking News! Trump Umumkan Gencatan Senjata 2 Minggu Usai Iran Setuju Buka Selat Hormuz
Trump Ancam Musnahkan Peradaban Iran, Kamala Harris: Menjijikan!
Dubes Iran untuk RI: Perpecahan Antar-Mazhab Dibuat Israel untuk Hancurkan Umat Islam!
Kampanyekan Anti-Perang, Dubes Iran Bertemu Din dan Tokoh Islam
Said Didu: Perang Timteng Justru Lebih Banyak Berkahnya bagi RI
