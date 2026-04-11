Dubes Iran Ungkap Alasan Pilih Pakistan Jadi Juru Damai Konflik dengan AS

JAKARTA - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengungkapkan alasan negaranya memilih Pakistan untuk menjadi juru damai atas konflik dengan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah melakukan sejumlah kegiatan dan upaya untuk terciptanya gencatan senjata di kawasan Timur Tengah.

"Ya, karena kita melihat bahwa Perdana Menteri Pakistan telah melakukan banyak kegiatan, banyak usaha untuk gencatan senjata di wilayah," ungkap Boroujerdi saat ditemui di Kampus Paramadina, Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2026).

Boroujerdi menambahkan, Iran menerima tawaran damai karena Pakistan telah meyakinkan bahwa lawannya yakni AS akan bernegosiasi damai. "Oleh karena itu, kita kemudian dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri (Pakistan) ini, juga kemudian berusaha meyakinkan kami serta meyakinkan lawan kami untuk kemudian bernegosiasi di Pakistan," ujar Boroujerdi.

Sebelumnya, Pakistan muncul sebagai mediator kunci dalam konflik Amerika Serikat-Iran pada April 2026. Pakistan memfasilitasi gencatan senjata dua pekan dan merencanakan perundingan di Islamabad.

Dipimpin PM Shehbaz Sharif, Pakistan dipilih karena netralitas, kedekatan geografis, dan jalur komunikasi efektif dengan kedua belah pihak, didukung Tiongkok.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.