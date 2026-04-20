Iran Luncurkan Drone Bidik Kapal Perang AS

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |08:25 WIB
Iran Luncurkan Drone Bidik Kapal Perang AS
Iran luncurkan drone ke kapal perang AS (Foto: Reuters)
IRAN - Pasukan Iran meluncurkan drone ke arah kapal perang Amerika Serikat (AS). Hal itu dilakukan setelah serangan terhadap kapal dagang Iran di Laut Oman.

Demikian menurut laporan media Iran, melansir Aljazeera, Senin (20/4/2026).

Sementara dikutip wionews, Iran mengklaim AS menyerang dan menyita kapal kargo Touska miliknya di Teluk Oman, dan menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata dan memperingatkan pembalasan. 

Dalam waktu satu jam setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kapal perusak AS melepaskan tembakan dan menguasai kapal kargo Iran di Teluk Oman, markas militer Iran, Hazrat Khatam al-Anbiya, mengeluarkan pernyataan dan mengatakan AS melanggar gencatan senjata dengan menyerang kapal-kapal komersialnya. 

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa sistem navigasi telah dinonaktifkan. Pernyataan itu memperingatkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran akan "segera menanggapi dan membalas pembajakan bersenjata ini." 

Usai menyampaikan peringatan tersebut, kantor berita Tasnim, kantor berita semi-resmi di Iran yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam, juga memuat pernyataan lain yang mengklaim Iran telah melancarkan serangan drone terhadap kapal perang AS.

Televisi pemerintah juga melaporkan Angkatan Laut Iran meluncurkan drone ke arah kapal perang AS. Ketegangan antara AS-Iran masih di titik didih mengingat Iran kembali menutup Selat Hormuz yang diiringi blokade AS.

