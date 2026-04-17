HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News! Iran Resmi Buka Selat Hormuz

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |20:30 WIB
Selat Hormuz (Foto: Nile Post)
IRAN - Pemerintan Iran resmi membuka Selat Hormuz. Hal itu dilakukan seiring gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Lebanon.

"Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata," kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melansir BBC, Jumat (17/4/2026).

Dalam sebuah pernyataan di X, ia mengatakan, Selat Hormuz sudah bisa dilintasi sepenuhnya bagi semua kapal komersial.  "Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata, pada rute terkoordinasi seperti yang telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran," katanya.

Abbas Araghchi mengatakan, terkait AS mengumumkan akan memulai blokade angkatan laut di Selat Hormuz awal pekan ini, pihaknya belum mendapat tanggapan langsung dari AS. Namun, ia mengungkap gencatan senjata Iran-AS akan berakhir pada 22 April 2026.

Sementara keputusan Iran membuka Selat Hormuz mendapat respons positif dari Presiden AS Donald Trump. Bahkan, ia menyampaikan terima kasih. 

"Terima kasih!", tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social .

Ia juga mengabarkan bahwa Iran telah membuka Selat Hormuz sepenuhnya. "Iran baru saja mengumumkan bahwa selat Iran telah sepenuhnya terbuka dan siap untuk dilalui secara penuh. Terima kasih!" tulisnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/18/3211908/dubes_iran-kvEm_large.jpg
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Ini Kata Dubes Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211914/dubes_iran-EDmN_large.jpg
Dubes Iran Usai Bersua dengan Megawati-Jokowi: Sebuah Kebanggaan jika Bertemu Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/18/3211903/iran-hNjk_large.jpg
Dubes Iran Ungkap Alasan Pilih Pakistan Jadi Juru Damai Konflik dengan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/18/3211169/as_iran-7qKn_large.jpg
AS-Iran Gencatan Senjata 2 Minggu, Apa Isi Proposal 10 Poin Teheran Akhiri Perang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/18/3211155/donald_trump-zQIw_large.jpg
Breaking News! Trump Umumkan Gencatan Senjata 2 Minggu Usai Iran Setuju Buka Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/18/3211152/kamala_harris-cUOp_large.jpg
Trump Ancam Musnahkan Peradaban Iran, Kamala Harris: Menjijikan!
