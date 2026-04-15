Drone Mata-Mata Militer AS Seharga Rp4 Triliun Jatuh di Selat Hormuz

JAKARTA – Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) mengonfirmasi telah kehilangan drone pengintai canggih MQ-4C Triton di Selat Hormuz. Drone tersebut menghilang secara tak terduga dari situs pelacakan penerbangan daring saat terbang di atas Teluk Persia pekan lalu, tetapi lokasi jatuhnya yang tepat masih belum jelas.

Laporan ringkasan kecelakaan terbaru dari Komando Keselamatan Angkatan Laut yang tersedia untuk umum, yang diterbitkan pada Rabu (15/4/2026), menyebutkan drone tersebut menghilang pada 9 April di lokasi yang dirahasiakan. Penyebab jatuhnya drone tersebut masih belum diketahui dan hanya dikategorikan sebagai kecelakaan Kelas A.

Kecelakaan Kelas A adalah definisi bagi kecelakaan yang menyebabkan kerugian lebih dari USD2 juta, mengakibatkan satu atau lebih individu meninggal atau cacat permanen, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Klasifikasi insiden ini ke dalam kategori tersebut tidak mengherankan karena dokumen anggaran Angkatan Laut terakhir menetapkan harga satuan MQ-4C sedikit di atas USD238 juta atau setara Rp4,08 triliun menurut kurs saat ini.

Hingga 2025, US Navy memiliki total 20 drone jenis ini yang beroperasi, dengan rencana untuk mengakuisisi tujuh lagi.