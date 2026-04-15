Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Drone Mata-Mata Militer AS Seharga Rp4 Triliun Jatuh di Selat Hormuz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |14:42 WIB
Drone Mata-Mata Militer AS Seharga Rp4 Triliun Jatuh di Selat Hormuz
MQ-4C Triton.
A
A
A

JAKARTA – Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) mengonfirmasi telah kehilangan drone pengintai canggih MQ-4C Triton di Selat Hormuz. Drone tersebut menghilang secara tak terduga dari situs pelacakan penerbangan daring saat terbang di atas Teluk Persia pekan lalu, tetapi lokasi jatuhnya yang tepat masih belum jelas.

Laporan ringkasan kecelakaan terbaru dari Komando Keselamatan Angkatan Laut yang tersedia untuk umum, yang diterbitkan pada Rabu (15/4/2026), menyebutkan drone tersebut menghilang pada 9 April di lokasi yang dirahasiakan. Penyebab jatuhnya drone tersebut masih belum diketahui dan hanya dikategorikan sebagai kecelakaan Kelas A.

Kecelakaan Kelas A adalah definisi bagi kecelakaan yang menyebabkan kerugian lebih dari USD2 juta, mengakibatkan satu atau lebih individu meninggal atau cacat permanen, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Klasifikasi insiden ini ke dalam kategori tersebut tidak mengherankan karena dokumen anggaran Angkatan Laut terakhir menetapkan harga satuan MQ-4C sedikit di atas USD238 juta atau setara Rp4,08 triliun menurut kurs saat ini.

Hingga 2025, US Navy memiliki total 20 drone jenis ini yang beroperasi, dengan rencana untuk mengakuisisi tujuh lagi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/622/3212608//bitcoin-o7XM_large.jpg
Iran Pungut Tarif Tol Bitcoin di Selat Hormuz, Harga Meroket 6%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/18/3212546//ilustrasi-RNPO_large.jpg
Kapal Tanker China Tembus Blokade AS di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/18/3212317//ilustrasi-CIbU_large.jpg
Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz, China Beri Peringatan Serius pada AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/278/3212184//rupiah-T9fP_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.105 per Dolar AS, Ancaman Trump Tutup Selat Hormuz Jadi Pemicu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/18/3212074//ilustrasi-RPBN_large.jpg
Negosiasi dengan Iran Gagal, Trump Perintahkan AL AS Blokade Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/18/3211971//ilustrasi-ktLH_large.jpg
Coba Lintasi Selat Hormuz, Kapal Perang AS Putar Balik Setelah Iran Beri Peringatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement