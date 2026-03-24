HOME NEWS INTERNATIONAL

Pamerkan Bangkai LUCAS, Iran Klaim Tembak Jatuh 131 Drone AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |18:21 WIB
Pamerkan Bangkai LUCAS, Iran Klaim Tembak Jatuh 131 Drone AS
IRGC memamerkan apa yang disebutnya sebagai drone LUCAS AS yang ditembak jatuh. (Foto: X)
JAKARTA – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menembak jatuh drone bunuh diri LUCAS buatan Amerika Serikat (AS). Drone LUCAS disebut-sebut merupakan tiruan dari drone Shahed buatan Iran yang sangat efektif digunakan dalam konflik di Rusia serta perang Teheran dengan AS dan Israel yang berlangsung saat ini.

Sebuah video yang ditayangkan kantor berita Fars di akun media sosialnya menunjukkan sebuah drone hitam tergeletak di tanah. Drone tersebut memiliki sayap delta dengan moncong pendek dan propeler tunggal di bagian belakang, yang sangat mirip dengan drone Shahed-136 Iran.

Dalam video tersebut, IRGC mengklaim telah menembak jatuh dua drone LUCAS pada Senin (23/3/2026), sehingga jumlah total drone AS yang dijatuhkan mencapai 131 unit.

Tiruan Drone Shahed

LUCAS disebut-sebut merupakan langkah AS untuk bersaing dengan teknologi drone murah milik Iran, yang terbukti efektif di berbagai konflik. Drone Shahed Iran, diproduksi dengan biaya murah sekitar USD 20.000, telah berhasil membuat sistem pertahanan udara AS—yang menggunakan rudal seharga jutaan dolar—kewalahan menghadapi serangan saturasi massal.

 

Ketahanan Energi RI Lebih Kuat dari Vietnam, Masyarakat Diminta Lakukan Ini
Hari Ke-24 Perang: Klaim Ada Pembicaraan, AS dan Israel Tetap Serang Infrastruktur Energi Iran
Skenario Terburuk Rupiah Anjlok ke Rp20.000 per Dolar AS, Waspada Krisis Imbas Perang AS-Iran
Trump Ancam Hancurkan Pembangkit Listrik Iran Jika Selat Hormuz Tak Dibuka dalam 48 Jam
Trump Ancam 'Lumpuhkan' Listrik Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka dalam 48 Jam
Iran Luncurkan 2 Rudal Balistik ke Pangkalan Militer Diego Garcia
