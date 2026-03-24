Pamerkan Bangkai LUCAS, Iran Klaim Tembak Jatuh 131 Drone AS

JAKARTA – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menembak jatuh drone bunuh diri LUCAS buatan Amerika Serikat (AS). Drone LUCAS disebut-sebut merupakan tiruan dari drone Shahed buatan Iran yang sangat efektif digunakan dalam konflik di Rusia serta perang Teheran dengan AS dan Israel yang berlangsung saat ini.

Sebuah video yang ditayangkan kantor berita Fars di akun media sosialnya menunjukkan sebuah drone hitam tergeletak di tanah. Drone tersebut memiliki sayap delta dengan moncong pendek dan propeler tunggal di bagian belakang, yang sangat mirip dengan drone Shahed-136 Iran.

Dalam video tersebut, IRGC mengklaim telah menembak jatuh dua drone LUCAS pada Senin (23/3/2026), sehingga jumlah total drone AS yang dijatuhkan mencapai 131 unit.

Tiruan Drone Shahed

LUCAS disebut-sebut merupakan langkah AS untuk bersaing dengan teknologi drone murah milik Iran, yang terbukti efektif di berbagai konflik. Drone Shahed Iran, diproduksi dengan biaya murah sekitar USD 20.000, telah berhasil membuat sistem pertahanan udara AS—yang menggunakan rudal seharga jutaan dolar—kewalahan menghadapi serangan saturasi massal.