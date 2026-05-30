Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Remaja Bunuh Bayi karena Terganggu saat Main Game Online

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |12:49 WIB
Sadis! Remaja Bunuh Bayi karena Terganggu saat Main Game Online
Remaja Bunuh Bayi karena Terganggu saat Main Game Online
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan bahwa bayi yang dibunuh oleh pamannya G (18) karena hal sepele. Aksi sadis itu dilakukan lantaran pelaku merasa terganggu saat sedang bermain game online di rumah kontrakan Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut emosi pelaku memuncak ketika korban naik ke punggungnya saat dirinya tengah bermain game di dalam kamar kontrakan.

“Yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Ketika dia bermain game, korban balita naik ke punggungnya yang mengganggu sedang bermain game. Kemudian tersangka emosi,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, Sabtu (30/5/2026).

Tanpa pikir panjang, pelaku disebut langsung menuju dapur mengambil pisau sebelum menyerang korban secara brutal.

“Langsung ke dapur mengambil pisau dan langsung menancapkan pertama itu di kepala korban, kemudian dilanjutkan ke badan,” ujarnya.

Tak hanya mengaku kesal, pelaku juga mengungkap hal lain yang kini masih didalami penyidik. Kepada polisi, G mengaku mendengar bisikan-bisikan sebelum menghabisi nyawa keponakannya.

“Pengakuannya ada bisikan-bisikan. Dia juga pengen cepat ketemu Tuhan,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/338/2912356/breaking-news-wowon-cs-divonis-penjara-seumur-hidup-pZrzEzB3lI.jpg
Breaking News! Wowon Cs Divonis Penjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/338/2902754/dituntut-mati-oleh-jaksa-wowon-cs-merengek-minta-hukuman-diringankan-fqFUEVDtKH.jpg
Dituntut Mati oleh Jaksa, Wowon Cs Merengek Minta Hukuman Diringankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/31/338/2086071/haris-simamora-pembunuh-satu-keluarga-di-bekasi-divonis-hukuman-mati-prnYtbYzwA.jpg
Haris Simamora Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Divonis Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/03/338/2074301/jpu-keukeuh-tuntut-pembunuh-satu-keluarga-haris-simamora-hukuman-mati-ll1AtJUHM6.jpg
JPU Keukeuh Tuntut Pembunuh Satu Keluarga Haris Simamora Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/21/338/2021141/berkas-perkara-pembunuhan-satu-keluarga-di-bekasi-dilimpahkan-ke-kejari-3WeXV1Ap5W.jpg
Berkas Perkara Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Dilimpahkan ke Kejari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/22/338/1994724/berkas-pembunuhan-satu-keluarga-di-bekasi-sudah-dilimpahkan-ke-kejaksaan-m2Zw9jaOYp.jpg
Berkas Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement