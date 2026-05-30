Sadis! Remaja Bunuh Bayi karena Terganggu saat Main Game Online

JAKARTA - Polisi menyatakan bahwa bayi yang dibunuh oleh pamannya G (18) karena hal sepele. Aksi sadis itu dilakukan lantaran pelaku merasa terganggu saat sedang bermain game online di rumah kontrakan Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut emosi pelaku memuncak ketika korban naik ke punggungnya saat dirinya tengah bermain game di dalam kamar kontrakan.

“Yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Ketika dia bermain game, korban balita naik ke punggungnya yang mengganggu sedang bermain game. Kemudian tersangka emosi,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, Sabtu (30/5/2026).

Tanpa pikir panjang, pelaku disebut langsung menuju dapur mengambil pisau sebelum menyerang korban secara brutal.

“Langsung ke dapur mengambil pisau dan langsung menancapkan pertama itu di kepala korban, kemudian dilanjutkan ke badan,” ujarnya.

Tak hanya mengaku kesal, pelaku juga mengungkap hal lain yang kini masih didalami penyidik. Kepada polisi, G mengaku mendengar bisikan-bisikan sebelum menghabisi nyawa keponakannya.

“Pengakuannya ada bisikan-bisikan. Dia juga pengen cepat ketemu Tuhan,” ucapnya.