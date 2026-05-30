Laporkan Ketua LBH Merauke ke Polisi, Mama Sinta: Sakit Hati, Wajah Saya Diputar di Film Pesta Babi!

JAKARTA - Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta resmi melaporkan Ketua LBH Merauke JTW ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait film dokumen Pesta Babi.

"Ini yang kita laporkan ini adalah untuk perorangan. Perorangan, eh ada Ketua LBH Merauke. Ketua LBH Merauke, inisialnya adalah JTW," kata Pengacara Mama Sinta, TS Hamonangan Daulay di Gedung Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026), malam.

Dalam hal ini, Ia juga menjelaskan alasan dilaporkan Ketua LBH Merauke ke Polda Metro Jaya. Ia menyinggung soal keamanan kerahasiaan dari Mama Sinta.

"Sebetulnya itu kita untuk juga menjaga kerahasiaan bagi Mama Sinta. Kita tunggu nanti press release resmi dari Polda Metro Jaya aja, karena itu sudah masuk kepada pokok perkara," ujarnya.

Mama Sinta sendiri melaporkan Ketua LBH Merauke dengan Pasal 65 juncto Pasal 67 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. "Yang kami ajukan adalah 65 juncto 67 PDP, Perlindungan Data Pribadi," ucapnya.

Sementara itu, Mama Sinta mengaku kecewa dan sakit hati lantaran pemutaran film Pesta Babi yang menampilkan dirinya diputar dtanpa seizinnya.