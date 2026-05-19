Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasad Buka Suara soal Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Permintaan Pemda!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |15:10 WIB
Kasad Buka Suara soal Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Permintaan Pemda!
Kasad TNI Jenderal Maruli Simanjuntak (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ramai pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang dilakukan prajurit TNI. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak pun menegaskan, hal itu atas dasar permintaan pemerintah daerah (Pemda).

Pernyataan Maruli sekaligus membantah isu yang menyebut pembubaran nobar film Pesta Babi menjadi bagian dari instruksi pimpinan TNI.

"Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya, apa namanya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Maruli mengatakan, Pemda meminta bantuan Dandim untuk meningkatkan pengamanan di wilayahnya, termasuk potensi kericuhan yang muncul dari film tersebut. "Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga kan belum tentu benar," ujarnya.

Ia pun membantah pembubaran nobar film tersebut merupakan bagian dari instruksi pimpinan. Hal ini juga menjadi bantahan Maruli terhadap anggapan bahwa TNI antikritik terhadap muatan film itu.

"Ya itu mereka (Pemda), tidak ada instruksi," tuturnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KASAD tni Pesta Babi Film
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218443/yusril-DFXP_large.jpg
Pemerintah Tegaskan Tak Larang Pemutaran Film Pesta Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992309/pemerintah-gelar-peringatan-hari-film-nasional-disambut-baik-masyarakat-11TBuOely8.jpg
Pemerintah Gelar Peringatan Hari Film Nasional Disambut Baik Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/20/337/2730970/ksbn-gelar-festival-audio-visual-karya-seni-budaya-nusantara-gali-nilai-nilai-luhur-bangsa-Yb6e9bji1E.jpg
KSBN Gelar Festival Audio Visual Karya Seni Budaya Nusantara, Gali Nilai-Nilai Luhur Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/18/65/2411762/pertama-kali-di-indonesia-tesis-diadaptasai-jadi-film-angkat-tema-bunuh-diri-WJHF9vslBz.jpg
Pertama Kali di Indonesia Tesis Diadaptasi Jadi Film, Angkat Tema Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/09/340/2053404/dianggap-berunsur-lgbt-pemkot-padang-boikot-film-kucumbu-tubuh-indahku-X06rgrHfLj.jpg
Dianggap Berunsur LGBT, Pemkot Padang Boikot Film "Kucumbu Tubuh Indahku"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/12/65/1909604/kisah-ronny-gani-sang-animator-film-box-office-hollywood-thbM5XJSeN.jpg
Kisah Ronny Gani, Sang Animator Film Box Office Hollywood
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement