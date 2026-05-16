Ada Nobar Film Pesta Babi di Ciputat, Begini Suasananya (Nur Khabibi)

JAKARTA - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ciputat menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita pada Sabtu (16/5/2026).

1. Nobar Pesta Babi

Penayangan film ini menjadi sorotan usai terjadinya pelarangan nobar di beberapa wilayah.

Pantauan di lokasi pada pukul 19.46 WIB, sejumlah penonton mulai mendatangi tempat nobar yang berada di pelataran Asrama IMM Ciputat.

Di lokasi, peralatan nobar seperti proyektor, layar putih, hingga speaker sudah terpasang.

Sebagai pemanis, terdapat tulisan Kepala Babi dari pilok hitam di atas spanduk putih yang terletak di samping layar.

Sembari menunggu pemutaran film, puluhan penonton yang sudah tiba di lokasi terlihat duduk santai mengobrol dengan rekan penonton lainnya.

Hingga berita ini ditulis, tidak ada upaya pelarangan penayangan film ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.