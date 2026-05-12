TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Puan Perintahkan untuk Diselidiki

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi larangan pemutaran film 'Pesta Babi' yang terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Kota Ternate, Maluku Utara, yang dilakukan Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi.

Puan mengaku juga telah mendengar adanya polemik mengenai judul dan isi film yang dianggap sensitif oleh sebagian kalangan masyarakat.

"Saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif. Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Puan menekankan pentingnya langkah antisipasi jika sebuah karya dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Namun, dia juga menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.