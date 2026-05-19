Sebentar Lagi Idul Adha, Begini Cara Memilih Hewan Kurban yang Layak dan Sehat

JAKARTA - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban.

Membeli hewan kurban tentunya harus sesuai syariat Islam, yang mana hewan harus sehat, tidak cacat, dan tidak kurus. Hal ini penting sebagai syarat agar ibadah kurban menjadi sah.

Selain itu, hewan kurban juga harus berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, serta memiliki dua buah zakar yang lengkap dan simetris. Hewan wajib memenuhi syarat usia, yakni kambing atau domba minimal berusia di atas satu tahun, sedangkan sapi atau kerbau di atas dua tahun yang ditandai tumbuhnya sepasang gigi tetap.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok menyampaikan hewan kurban yang sehat umumnya memiliki mata cerah dan bersih, hidung lembap alami, bulu bersih, tidak kusam, serta nafsu makan baik dan aktif bergerak.

"Syarat Hewan Kurban yang Sehat Hewan kurban yang sehat merupakan salah satu syarat penting agar ibadah kurban sah, aman dikonsumsi, dan memenuhi prinsip kesejahteraan hewan," kata Hasudungan, Senin (18/5/2026).