Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan MUI Jelang Idul Adha 2026: Perkuat Persatuan dan Kepedulian Sosial

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |23:30 WIB
Pesan MUI Jelang Idul Adha 2026: Perkuat Persatuan dan Kepedulian Sosial
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Islam menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagai momentum memperkuat persatuan serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan usai pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha akan diperingati pada Rabu, 27 Mei 2026.

“Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insyaallah Iduladha secara bersama-sama dan serentak akan kita rayakan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia maupun dunia,” ujar Amirsyah dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Amirsyah mengatakan, MUI bersama pemerintah terus berupaya melayani umat dan bangsa. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan ibadah kurban sebagai bentuk rasa syukur sekaligus sarana meningkatkan kepekaan sosial.

“Oleh karena itu, izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Iduladha ini sebagai bagian dari ikhtiar mensyukuri nikmat Allah SWT melalui ibadah kurban. Jadikan kurban ini sebagai bagian dari amal saleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kepada masyarakat,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berkurban MUI Iduladha idul adha
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3219000//sidang_isbat_hari_raya_iduladha_1447_h-l3UF_large.jpg
Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah Serentak pada 27 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218996//menteri_agama_nasaruddin_umar-5b48_large.jpg
Breaking News! Iduladha 1447 Hijriah Jatuh pada 27 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218992//indonesia_dan_saudi_diprediksi_iduladha_serentak_27_mei_2026-1u6x_large.jpg
Posisi Hilal Penuhi Kriteria, Indonesia dan Saudi Diprediksi Iduladha Serentak 27 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218989//pemantauan_hilal-zJxM_large.jpg
Data Hisab Kemenag: Iduladha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218987//cecep_nurwendaya-twgq_large.jpg
Penentuan Awal Zulhijah, Kemenag Kerahkan Teleskop di 88 Titik Rukyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218910//hilal-Xmp7_large.jpg
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1447 H Sore Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement