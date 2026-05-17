Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Posisi Hilal Penuhi Kriteria, Indonesia dan Saudi Diprediksi Iduladha Serentak 27 Mei 2026

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |18:06 WIB
Posisi Hilal Penuhi Kriteria, Indonesia dan Saudi Diprediksi Iduladha Serentak 27 Mei 2026
Indonesia dan Saudi Diprediksi Iduladha Serentak 27 Mei 2026 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah menyebut, Indonesia dan Arab Saudi berpotensi besar merayakan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah pada hari yang sama, yakni Rabu, 27 Mei 2026. Hal itu didasarkan pada hasil hisab astronomis dan potensi terlihatnya hilal pada Minggu (17/5/2026).

Perwakilan PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Zufar Bawazir mengatakan, secara astronomis hilal awal Zulhijah baru memungkinkan terlihat saat matahari terbenam pada Minggu, 17 Mei 2026.

"Jika hilal terlihat, maka 1 Zulhijah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 dan dimulai sejak malam saat hilal terlihat. Dengan demikian, 10 Zulhijah atau Iduladha jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026," kata Zufar dalam paparannya saat mengisi Seminar Posisi Hilal Sidang Isbat Penentuan Awal Zulhijah 1447 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Minggu (17/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan konsensus Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), posisi hilal di Indonesia sudah memenuhi syarat imkan rukyat karena memiliki tinggi di atas 3 derajat dan elongasi lebih dari 6,4 derajat.

“Pada Ahad, 17 Mei 2026, hilal sudah memenuhi kriteria imkan rukyat di banyak wilayah. Berdasarkan konsensus MABIMS, dari Merauke pun sudah memenuhi kriteria dengan ketinggian di atas 3 derajat dan sudut elongasi lebih dari 6,4 derajat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
hilal Kemenag Iduladha
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218989//pemantauan_hilal-zJxM_large.jpg
Data Hisab Kemenag: Iduladha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218987//cecep_nurwendaya-twgq_large.jpg
Penentuan Awal Zulhijah, Kemenag Kerahkan Teleskop di 88 Titik Rukyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218910//hilal-Xmp7_large.jpg
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1447 H Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218557//hilal-x7Z3_large.jpg
PBNU Rilis Data Hilal, Iduladha 1447 H Berpotensi Serentak pada 27 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218539//viral-h6c0_large.jpg
Kasus Pemerkosaan Santriwati, Kemenag Resmi Cabut Izin Ponpes Ndolo Kusumo Pati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218322//pemerintah-CthO_large.jpg
Pemerintah Jadikan PTKIN Benteng Pemahaman Islam yang Inklusif dan Toleran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement