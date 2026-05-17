Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penentuan Awal Zulhijah, Kemenag Kerahkan Teleskop di 88 Titik Rukyat

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |17:24 WIB
Penentuan Awal Zulhijah, Kemenag Kerahkan Teleskop di 88 Titik Rukyat
Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, Cecep Nurwendaya (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan 88 titik rukyat, atau pemantauan hilal di seluruh Indonesia dalam proses penentuan awal Zulhijah 1447 Hijriah. Pemantauan dilakukan pada Minggu (17/5/2026), sebagai bagian dari rangkaian sidang isbat penetapan awal bulan Hijriah tersebut.

Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, Cecep Nurwendaya mengatakan seluruh titik rukyat di Indonesia menggunakan alat bantu optik berupa teleskop untuk membantu pengamatan hilal.

“Alhamdulillah, dari 88 titik rukyat, teman-teman perukyat di Indonesia semuanya menggunakan teleskop atau alat bantu optik,” kata Cecep dalam Seminar Posisi Hilal Sidang Isbat Penentuan Awal Zulhijah 1447 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Minggu (17/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.

Cecep menyebut, tinggi hilal di Indonesia saat rukyat berkisar antara 3,29 derajat hingga 6,95 derajat. Sementara elongasinya berada di rentang 8,91 derajat sampai 10,62 derajat.

“Posisi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
hilal idul adha Kemenag
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218910//hilal-Xmp7_large.jpg
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1447 H Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218539//viral-h6c0_large.jpg
Kasus Pemerkosaan Santriwati, Kemenag Resmi Cabut Izin Ponpes Ndolo Kusumo Pati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218322//pemerintah-CthO_large.jpg
Pemerintah Jadikan PTKIN Benteng Pemahaman Islam yang Inklusif dan Toleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218271//hewan_kurban-94SU_large.jpg
Pemerintah Pastikan Ketersediaan Hewan Kurban Aman Jelang Idul Adha 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218134//lebaran-qBI0_large.jpg
BRIN Prediksi Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026, Berpotensi Serentak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217638//pemerintah-gJRC_large.jpg
Waisak 2026, Ribuan Liter Eco Enzyme Dituang ke Sungai Sentiong Sunter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement