Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1447 H Sore Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |09:25 WIB
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1447 H Sore Ini
Ilustrasi pemantauan hilal Idul Adha (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia akan menggelar Sidang Isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu (17/5/2026). Pelaksanaan Sidang Isbat bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 H.

Sidang Isbat akan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kemenag Jakarta, dan dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama adalah seminar posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H pada 16.30 WIB yang terbuka untuk umum. 

Kemudian, sesi kedua berupa Sidang Isbat tertutup pada 18.00 WIB setelah Sholat Magrib. Sesi ketiga adalah konferensi pers pengumuman hasil Sidang Isbat pada 19.00 WIB.

Persiapan Sidang Isbat ini telah dibahas dalam Rapat Pemantapan dan Persiapan Rukyatulhilal oleh jajaran Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenag provinsi se-Indonesia secara daring pada 5 Mei 2026.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan rukyatulhilal berjalan baik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i maupun administratif.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemenag Sidang isbat Idul Adha
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218134/lebaran-qBI0_large.jpg
BRIN Prediksi Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026, Berpotensi Serentak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216698/hilal-2mGM_large.jpg
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha pada 17 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement