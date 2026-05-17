Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1447 H Sore Ini

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia akan menggelar Sidang Isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu (17/5/2026). Pelaksanaan Sidang Isbat bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 H.

Sidang Isbat akan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kemenag Jakarta, dan dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama adalah seminar posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H pada 16.30 WIB yang terbuka untuk umum.

Kemudian, sesi kedua berupa Sidang Isbat tertutup pada 18.00 WIB setelah Sholat Magrib. Sesi ketiga adalah konferensi pers pengumuman hasil Sidang Isbat pada 19.00 WIB.

Persiapan Sidang Isbat ini telah dibahas dalam Rapat Pemantapan dan Persiapan Rukyatulhilal oleh jajaran Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenag provinsi se-Indonesia secara daring pada 5 Mei 2026.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan rukyatulhilal berjalan baik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i maupun administratif.