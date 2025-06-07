Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |14:04 WIB
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo (Foto : Okezone)
A
A
A

KULONPROGO - Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto bernama Hercules disembelih di Masjid Fathul Jannah, Nganti, Hargotirto, Kokap, Kulonprogo, Jumat 6 Juni 2025. Daging sapi kurban selanjutnya didistribusikan kepada 260 kepala keluarga yang tersebar di tujuh masjid di wilayah Hargotirto.

Sapi hercules merupakan sapi jumbo karena mmeiliki bobot 843 kilogram. Sapi ini mampu menghasilkan daging sekitar 350 kilogram, untuk dibagikan di wilayah Hargotirto yang selama ini hewan kurbannya sangat minim.

“Sapi Hercules ini bantuan dari presiden. Nanti akan kami bagikan di tujuh masjid di Mengursi, Sungapan, sebatang, Teganing dan Nganti, yang jumlahnya mencapai 260 KK,” kata Ketua takmir Masjid Fathul Jannah yang juga Dukuh Nganti, Abdul Maluk Ar Royhan.

Untuk mendapatkan bantuan ini, Abdul Malik mengirimkan surat permohonan ke Pemkab Kulonprogo. Sebab wilayah Nganti dan sekitarnya setiap tahun jumlah hewan kurban yang dipotong sangat minim. Surat ini kemudian direspons Pemkab kulonprogo dan diberikan sapi dari Presiden.

“Kemarin hanya mengirimkan proposal dan sesuai arahan ini dibagikan ke tuju masjid sekitar. Kemarin juga sudah dicek untuk kesiapan penyembelihan,” katanya.
 
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo, Eko Sulistyadi mengatakan, Sapi Hercules dibeli dari peternak di Kapanewon Galur. Dinas terus memantau kondisi kesehatan sapi sejak dinyatakan sebagai sapi kurban presiden, baik dari kandang sampai di lokasi penyembelihan.  

 

Halaman:
1 2
      
