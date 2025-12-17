Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

WN China Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang, Begini Duduk Perkaranya

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |19:04 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 15 warga negara asing (WNA) asal China diduga terlibat dalam aksi perusakan dan penyerangan bersenjata, termasuk terhadap anggota TNI.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di sekitar kawasan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada akhir pekan lalu.

Menanggapi insiden tersebut, manajemen baru PT SRM membantah klaim mantan investor perusahaan, Li Changjin, yang menyebut para WNA tersebut sebagai karyawan PT SRM, serta menuding adanya keterlibatan TNI dalam aktivitas pertambangan perusahaan.

Direktur Utama PT SRM, Firman, mengatakan Li Changjin bukan lagi bagian dari manajemen maupun kepemilikan perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan pernyataan atas nama PT SRM.

"Manajemen baru PT SRM menegaskan bahwa Li Changjin bukan Direktur Utama PT SRM. Segala pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan tidak mewakili perusahaan,” kata Firman, Rabu (17/12/2025).

 

Halaman:
1 2 3
      
