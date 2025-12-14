Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buntut Bencana Sumatera, DPR Minta Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya Dievaluasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |18:29 WIB
Buntut Bencana Sumatera, DPR Minta Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya Dievaluasi
Buntut Bencana Sumatera, DPR Minta Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya Dievaluasi (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah diminta mengevaluasi perizinan wisata, pertambangan, serta alih fungsi lahan di kawasan Bandung Raya, Jawa Barat. Apalagi, setelah adanya bencana banjir dan longsor dahsyat di Pulau Sumatera, beberapa waktu belakangan ini.

1. Evaluasi Izin Wisata hingga Tambang

Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv yang mengaku prihatin terhadap kondisi alam di Bandung Raya. Menurutnya, persoalan lingkungan di Bandung Raya saat ini bukan lagi soal bencana alam, melainkan akumulasi kebijakan perizinan yang dikeluarkan tanpa disiplin ekologis. 

"Evaluasi total diperlukan agar tidak ada lagi aktivitas yang bertentangan dengan fungsi ekologis kawasan," kata Rajiv melalui keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Rajiv melihat alih fungsi lahan di Bandung Raya telah menggeser peran lahan pertanian dan kawasan hijau menjadi ruang terbangun secara masif. Secara ilmiah, kata dia, perubahan ini menurunkan kapasitas infiltrasi air dan meningkatkan limpasan permukaan. 

“Dalam jangka panjang, wilayah ini akan menghadapi paradoks ekologis. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu akan berdampak langsung pada kawasan hilir, mulai dari banjir, longsor hingga krisis air bersih,” tuturnya.

Ia menekankan, pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih lemah. Dalam praktiknya, tidak sedikit izin yang dikeluarkan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif.

“AMDAL yang hanya bersifat administratif tanpa pengawasan implementasi di lapangan,” ucapnya.

Untuk itu, Legislator dari dapil Jawa Barat II ini  mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan sinkronisasi data perizinan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189659//banjir_di_aceh-Zfgq_large.jpg
DPR Dorong Pemulihan Listrik di Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189652//jembatan-dTZM_large.jpg
BNPB Pastikan Jembatan Bailey di Bireuen Rampung Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189651//prabowo-K0CI_large.jpg
Prabowo: Pembalakan Liar Akan Kita Tertibkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189646//prabowo-DHUq_large.jpg
Prabowo Gelar Ratas Nataru di Sela Meninjau Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189641//prabowo_subianto-FM9o_large.jpg
Pengungsi di Langkat Kekurangan Air Bersih, Prabowo: Segera Kita Atasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640//sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement