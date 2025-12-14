Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Korban Jiwa Bencana di Sumatera Tembus 1.006 Orang dan 217 Masih Hilang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |08:59 WIB
BNPB: Korban Jiwa Bencana di Sumatera Tembus 1.006 Orang dan 217 Masih Hilang
Bencana alam di Sumatera (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat bencana banjir, dan tanah longsor di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera telah menembus angka 1.006 jiwa. Selain itu, ratusan orang masih dinyatakan hilang.

Data tersebut berdasarkan pantauan dari situs gis.bnpb.go.id per Minggu (14/12/2025) pukul 08.00 WIB. Dalam laporan tersebut tercatat 1.006 korban meninggal dunia dan 217 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Meninggal dunia 1.006 jiwa, hilang 217 jiwa, dan terluka sekitar 5,4 ribu jiwa,” demikian keterangan dalam situs BNPB.

Jika dirinci, jumlah korban meninggal dunia terbanyak tercatat di Provinsi Aceh, yakni 415 jiwa. Selain itu, sebanyak 34 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 4,3 ribu warga mengalami luka-luka.

Provinsi Sumatera Utara menempati posisi kedua dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 349 jiwa. Sementara itu, 91 orang dilaporkan masih hilang dan 699 warga mengalami luka-luka.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, tercatat 242 orang meninggal dunia, 92 orang masih dinyatakan hilang, dan 382 warga terluka akibat bencana tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
